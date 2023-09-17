Міноборони України скоротить штат військових кореспондентів

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що роботу військових медіа в країні найближчим часом буде реорганізовано, а кількість військових кореспондентів буде суттєво скорочено. За її словами, роботу ЗМІ забезпечували дуже багато людей, при цьому бійців на фронті не вистачає.

«Військові медіа будуть зобов’язані пройти зараз перереєстрацію та реорганізацію. 144 особи забезпечували роботу таких онлайн-медіа, яку можуть забезпечувати набагато менше людей. Держава витрачала на це гроші. Це переважно люди з високими військовими званнями у період дефіциту людей на фронті. Ми всі реформуємо та оптимізуємо», — розповіла пані Маляр в інтерв’ю «Детектор медіа».

За її словами, українська влада вважає існування державних військових ЗМІ важливим. Маляр уточнила, що у західних партнерів Києва були сумніви щодо необхідності функціонування таких видань, оскільки в Україні і так існує велика кількість блогерів і приватних ЗМІ, що висвітлюють перебіг воєнних подій.