Суспільство

Міноборони України скоротить штат військових кореспондентів

17 Вересня 2023 12:56
читать на русском →
журналіст

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що роботу військових медіа в країні найближчим часом буде реорганізовано, а кількість військових кореспондентів буде суттєво скорочено. За її словами, роботу ЗМІ забезпечували дуже багато людей, при цьому бійців на фронті не вистачає.

«Військові медіа будуть зобов’язані пройти зараз перереєстрацію та реорганізацію. 144 особи забезпечували роботу таких онлайн-медіа, яку можуть забезпечувати набагато менше людей. Держава витрачала на це гроші. Це переважно люди з високими військовими званнями у період дефіциту людей на фронті. Ми всі реформуємо та оптимізуємо», — розповіла пані Маляр в інтерв’ю «Детектор медіа».

За її словами, українська влада вважає існування державних військових ЗМІ важливим. Маляр уточнила, що у західних партнерів Києва були сумніви щодо необхідності функціонування таких видань, оскільки в Україні і так існує велика кількість блогерів і приватних ЗМІ, що висвітлюють перебіг воєнних подій.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
17 Вересня 2023 12:39

На Бахмутському напрямку росія зосередила 52 тисячі військових
17 Вересня 2023 11:00

Столтенберг заявив, що потрібно готуватись до довгої війни
17 Вересня 2023 09:10

Cили ППО вночі збили 12 з 16 ворожих повітряних цілей
16 Вересня 2023 19:21

Рада повідомила, коли буде ухвалено бюджет на 2024 рік
16 Вересня 2023 17:59

Окупанти передислокували три великі десантні кораблі з Чорного моря в Азовське
Останні новини
усі новини

Думки

Ігор Черняк

Прикольний чувак… був… застрелився…
Олександр СОЛОНЬКО

Рейтинги не допоможуть якщо не буде країни
Ігор Черняк

Не хочу жити у суспільстві, де всім рулять “уважаємиє люді”
Юрий САПРОНОВ

Влада це не назавжди
Леонід Маслов

Весільний міністр Резников і воєнні Мавіки
Віталій ПОРТНИКОВ

Эрдоган уехал ни с чем
усі думки