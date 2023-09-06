Міноборони Румунії підтвердило падіння російського БПЛА на їхню територію

Міністр оборони Румунії Ангел Тілвар заявляє, що частини російського безпілотника впали на румунській території.

Про це повідомляє Antena 3 CNN.

Уламки російського безпілотника були виявлені в районі Плауру в повіті Тулча після того, як Росія нещодавно здійснила атаки на порти Ізмаїл і Рені в Україні, розташовані поблизу кордону з Румунією.

Уночі 2 серпня Росія атакувала дронами Київ та Одещину. На Одещині внаслідок атаки на об’єктах портової та промислової інфраструктури виникли пожежі, пошкоджено елеватор. Росіяни пошкодили майже 40 тисяч тонн зерна.