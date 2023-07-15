Суспільство

Milliyet: Стамбул перестав видавати посвідки на проживання

15 Липня 2023 19:21
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туреччина

Усі 39 районів Стамбула закриті для видачі іноземцям посвідки на проживання за винятком низки виключень, пише місцева Milliyet. Це рішення прийнято у зв’язку зі зростаючою міграцією.

Також тюремному ув’язненню тепер підлягають люди, які нелегально орендують житло, а також готелі, які приймають незареєстрованих мігрантів.

З 5,4 млн. іноземців по всій Туреччині на Стамбул припадає майже 1,3 млн. осіб. З них найбільше сирійців – 535 тисяч.

За останні тижні поліція затримала понад 5 тис. нелегальних мігрантів, переважно із Сирії.


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