Milliyet: Стамбул перестав видавати посвідки на проживання

Усі 39 районів Стамбула закриті для видачі іноземцям посвідки на проживання за винятком низки виключень, пише місцева Milliyet. Це рішення прийнято у зв’язку зі зростаючою міграцією.

Також тюремному ув’язненню тепер підлягають люди, які нелегально орендують житло, а також готелі, які приймають незареєстрованих мігрантів.

З 5,4 млн. іноземців по всій Туреччині на Стамбул припадає майже 1,3 млн. осіб. З них найбільше сирійців – 535 тисяч.

За останні тижні поліція затримала понад 5 тис. нелегальних мігрантів, переважно із Сирії.