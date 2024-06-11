Макрон виключає дострокове складання своїх повноважень президента

Президент Франції Еммануель Макрон не піде у відставку, яким би не був результат позачергових парламентських виборів.

Про це Макрон заявив в інтерв’ю журналу Figaro.

Макрон прокоментував припущення, згідно з яким ультраправе Національне об’єднання (RN) Марін Ле Пен вимагатиме його відставки в разі перемоги на парламентських виборах.

“Не RN пише Конституцію”, — заявив президент Франції.

Президент Макрон 9 червня розпустив Національні збори — французький парламент. Він ухвалив таке рішення після поразки на виборах в Європарламент.

Перший тур позачергових виборів відбудеться 30 червня, другий — 7 липня.