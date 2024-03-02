Політика

MAD розслідує підозри у шпигунстві в бундесвері

2 Березня 2024 11:25
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німеччина, шпигун
Крилата ракета Taurus KEPD-350, один із найсучасніших видів зброї Бундесверу / Фото IMAGO

Секретна служба бундесверу MAD веде повномасштабне розслідування того, як була отримана російською владою зустріч кількох високопоставлених офіцерів ВПС. Про це пише Der Spiegel.

Російський пропагандистський канал Russia Today опублікував 30-хвилинний аудіозапис, на якому головком ВПС Інго Герхарц обговорює з колегами деталі можливого постачання крилатих ракет Taurus в Україну. У розмові беруть участь ще один генерал і кілька офіцерів.

Під час опублікованого запису офіцери детально обговорюють, як ВПС могли б надати технічну підтримку в постачанні системи зброї дальнього радіусу дії після політичного рішення канцлера. Серед іншого, вони обговорюють, як вони могли б допомогти з навчанням українських пілотів і програмуванням систем.

Наприкінці розмови група також обговорює можливі цілі, які українці могли б знищити за допомогою ракет Taurus. Серед іншого згадуються склади боєприпасів і стратегічно важливий Керченський міст.

Після публікації аудіофайлу міністерство оборони Німеччини негайно почало розслідування. Є серйозні підозри, що внутрішні комунікації у ВПС Німеччини, бундесвері або навіть у міністерстві оборони перехоплюються російськими службами.

Після початкового аналізу запис класифікується як справжній. Підробка за допомогою штучного інтелекту після початкової оцінки значною мірою виключена. Тепер виникає питання, чи могли російські агентства перехопити й інші внутрішні комунікації у ВПС або навіть у міністерстві оборони.

Початковий аналіз запису також показує, що офіцери ВПС були вельми недбалі під час зустрічі. Спілкування відбувалося не по захищеній лінії, а через відносно просту у використанні платформу WebEx.

Крім того, принаймні один з учасників зустрічі перебував у Сінгапурі і, імовірно, брав участь у ній через мобільний телефон. З огляду на серйозний характер тем, у цьому випадку слід було використовувати зашифровану лінію зв’язку. Правила Збройних сил Німеччини чітко регламентують подібні обговорення внутрішніх військових питань.


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