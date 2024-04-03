Литва передасть Україні обладнання для ремонту електростанцій, – Міненерго

Литва надасть Україні енергообладнання, зокрема, великогабаритні установки для теплових електростанцій (ТЕС).

Про це повідомило Міністерство енергетики України за підсумками домовленостей Германа Галущенка та його литовського колеги Дайнюса Крейвіса.

Як зазначив Крейвіс, це обладнання допоможе Україні провести відновлювальні та ремонтні роботи.

Міністри домовилися, що незабаром Литву відвідає група українських енергетиків з компаній державного і приватного секторів. Під час візиту українські фахівці відвідають низку литовських енергетичних об’єктів для верифікації обладнання, яке згодом надійде до українського енергетичного сектора.

Мова йде про великогабаритне устаткування для теплових електростанцій, що є надзвичайно важливим для української енергетики, яка втратила через атаку ворога значний обсяг саме теплової генерації.

За словами Галущенка, Україна вже отримала від литовської сторони два потужні автотрансформатори та 72 вантажі з іншим потрібним енергетичним обладнанням загальною вагою понад 1 300 тонн.