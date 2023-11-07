Суспільство

Львівська політехніка, де викладає Фаріон, відхрестилася від її заяв

7 Листопада 2023 20:00
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Національний університет «Львівська політехніка» відмежувався від висловлювань своєї викладачки — Ірини Фаріон, яка заявила, що не може назвати українцями військових, які розмовляють російською. Навчальний заклад наголосив, що кожен воїн, який боронить українську землю та її народ, заслуговує найвищої поваги та вдячності.

Про це йдеться в заяві університету.

Львівська політехніка зазначила, що має кодекс корпоративної культури, який визначає моральні принципи, правила та норми спілкування і поведінки учасників академічної спільноти. Однак не є відповідальною за висловлювання працівників та студентів поза університетом.

«Беззаперечно, кожен воїн, який боронить нашу землю і наш народ, незалежно від віросповідання чи мови спілкування, заслуговує найвищої поваги і вдячності. І це ― непорушна позиція нашого університету», — заявили в закладі.

Там додали, що з 2014 року і дотепер у різний спосіб допомагають українській армії — інтелектуальними ресурсами, науковими розробками чи волонтерством

Також у лавах українських захисників воюють студенти, викладачі, працівники та випускники навчального закладу, наголосили в політехніці.

Водночас 7 листопада на вході до Львівської політехніки з’явилися листівки із закликом «не мовчати», коли «паплюжать честь українських воїнів», і звільнити Фаріон, повідомляють місцеві Telegram-канали.

Колегія та профком студентів університету на своїй сторінці в Instagram заявили, що не підтримують жодну із заяв Фаріон та готують звернення щодо ситуації.


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