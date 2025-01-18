Ліквідовано агентурний осередок рф у Києві: серед підозрюваних – працівники Укрзалізниці та метро

Правоохоронці викрили агентурну мережу спецслужб рф, до складу якої входили співробітники Укрзалізниці та столичного метрополітену. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, двоє громадян України у 2014 році були завербовані представником уфсб по Калінінградській області. До 2022 року вони таємно передавали дані про переміщення потягів із вантажами, що становили інтерес для рф.

Після початку повномасштабного вторгнення підозрювані збирали та передавали своєму куратору відомості про рух підрозділів ЗСУ, наслідки обстрілів інфраструктури, а також готувалися до диверсійних акцій за завданням фсб.

Під час обшуків у фігурантів виявлено арсенал зброї, боєприпаси, вибухівку, засоби зв’язку та комп’ютерну техніку, які використовувалися для зв’язку з російською спецслужбою.

Двом громадянам повідомлено про підозру у державній зраді та виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії рф / Фото Офіс Генпрокурора

Того ж дня підозрюваних затримали згідно зі ст. 615 КПК України.

Крім того, слідчі встановили факти виправдання російської агресії проти України фігурантами справи та їхнім оточенням. Брата одного із підозрюваних затримано та оголошено підозру за ч. 3 ст. 436-2 КК України, а матері вручено підозру за ч. 1 ст. 436-2 КК України.

Наразі вирішується питання про обрання всім підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.