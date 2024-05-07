Лідери Фінляндії та Бельгії підтвердили участь у саміті миру

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Премʼєр-міністром Бельгії Александром де Кроо, під час якої сторони обговорити участь країни у Саміті миру, а також передачу Україні винищувачів F-16.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах.

“Для нас важлива принципова позиція Бельгії щодо Формули миру”, – зазначив Зеленський.

Також президент провів телефонну розмову з фінським колегою Александром Стуббом.

Фінський президент за підсумками розмови написав у X, що обговорив “майбутній саміт миру у Швейцарії, який я відвідаю”. Він також висловив сподівання, що до нього приєднаються “якомога більше колег”.