Лідер румунської партії AUR хоче анексувати території в Україні та вийти з НАТО

Лідер партії “Альянс єдності Румунії” (AUR) Клаудіу Тарзіу заявив, що хоче анексувати території в Україні. У цьому ревізіоністському контексті Румунія буде змушена вийти з НАТО, пише Newsweek Romania.

Клаудіу Тарзіу виступив з промовою в Яссах, в якій заявив, що готовий пожертвувати членством Румунії в НАТО, анексувавши території в Україні – таким чином, залишивши країну повністю беззахисними перед військовими апетитами Росії.

“Ми не будемо по-справжньому суверенними, поки не возз’єднаємо румунську державу в її природних кордонах! Бессарабія не може бути забута, вона має повернутися додому”, – заявив румунський політик.

Також, за його словами, “не можна забувати” і про Північну Буковину.

Клаудіу Тарзіу – це той персонаж, який, перебуваючи на чолі однієї з найбільших партій Румунії, говорив росіянам, що він “готовий” укласти з ними угоду, всього через кілька днів після повномасштабного вторгнення в Україну:

“Я вважаю, що існує потреба в розморожуванні відносин між Румунією та Росією, я визнаю необхідність доброї співпраці між Румунією та Росією, я готовий зробити свій внесок у це, але тільки після того, як Росія доведе, що вона теж хоче всього цього …”

У наведеному вище уривку Тарзіу представляє своє, а отже і бачення AUR зовнішньої політики Румунії: ми затиснуті між “двома імперіями”, які порушують наш “суверенітет”.

При цьому, зазначає Newsweek Romania офіційна позиція ультраправої AUR полягає в тому, що НАТО, військовий альянс, до якого Румунія доклала величезних зусиль, щоб приєднатися – саме для того, щоб захиститись від росіян, які вже 12 разів вторгалися до Румунії – є лише однією з тих “імперій”, з якими “ми повинні мати справу”, щоб забрати шматки України.