Суспільство

Латвія закриває  на кордоні з Білоруссю один із двох КПП

19 Вересня 2023 14:41
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білорусь, латвія

Влада Латвії затвердила розпорядження щодо призупинення роботи контрольно-пропускного пункту Сілені на кордоні з Білоруссю. Мета такого рішення — забезпечення недоторканності державного кордону та зниження загрози державній безпеці у зв’язку з нелегальною міграцією.

Про це повідомляє латвійський національний мовник LSM.

Міністр внутрішніх справ Латвії Ріхард Козловскіс на засіданні уряду зазначив, що закриття КПП у Сілені дозволить передислокувати прикордонників для охорони так званого “зеленого кордону”.

Закрити КПП у Сілені минулого тижня запропонував начальник Державної прикордонної охорони Гунтіс Пуятс, оскільки фіксується дедалі більше спроб нелегального перетину державного кордону. Зокрема, за останні 6 діб прикордонники запобігли 894 спробам незаконного проникнення на територію Латвії.

Зазначається, що на латвійсько-білоруському кордоні продовжить роботу єдиний контрольно-пропускний пункт — Патернієки. Вважається, що це дозволить істотно не вплинути на вантажні перевезення та на вкрай необхідні поїздки, які пов’язані з “безперервністю виконання роботи, гуманними міркуваннями та непереборними обставинами”.


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