Політика

Кулеба пояснив представнику Китая принципи справедливого миру

17 Травня 2023 19:01
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китай, україна

За інформацією МЗС, 16-17 травня спеціальний представник уряду Китайської Народної Республіки Лі Хуей відвідав Україну з візитом. Поїздка відбулася на виконання домовленостей, досягнутих під час телефонної розмови Президента Володимира Зеленського та Голови Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна 26 квітня.

В ході візиту відбулася зустріч спецпредставника уряду КНР Лі Хуея з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Під час зустрічі сторони обговорили актуальні питання взаємодії України та Китаю як на двосторонньому рівні, так і в рамках міжнародних організацій, а також шляхи припинення російської агресії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба детально поінформував спецпредставника уряду КНР щодо принципів відновлення стійкого та справедливого миру на основі поваги до суверенітету та територіальної цілісності України. Він наголосив, що Україна не сприймає жодних пропозицій, які б передбачали втрату її територій або заморожування конфлікту.

Міністр відзначив важливість участі Китаю в реалізації Формули миру Президента України, Чорноморської зернової ініціативи, гарантуванні ядерної безпеки та інших важливих міжнародних зусиллях.

Сторони окремо обговорили довгострокову перспективу розвитку двосторонніх відносин між Україною та Китаєм і домовилися нарощувати діалог з ключових питань двостороннього та міжнародного порядку денного.


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