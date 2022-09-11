Політика

Кадиров піддав нищівної критики російських командирів і пообіцяв “дійти до Одеси”

11 Вересня 2022 07:42
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Глава Чечні Рамзан Кадиров висловився про відступ російських військ у Харківській області під тиском ЗСУ. Серед іншого він пообіцяв “виходити на керівництво країни”, якщо до проведення “спеціальної військової операції” не буде внесено змін. У ніч на неділю Кадиров опублікував у своєму телеграм-каналі 11-хвилинне голосове повідомлення.

Ось деякі цитати:

“Якщо сьогодні-завтра не будуть внесені зміни до проведення спеціальної військової операції, я змушений виходити на керівництво країни, щоб роз’яснити їм ситуацію на землі. Вона дуже цікава, “офігенна” я б сказав”;

“Я, Рамзан Кадиров, офіційно вам заявляю, що всі ці міста будуть повернуті назад. Там уже знаходяться наші хлопці. Готові виїхати ще 10 тисяч бійців”;

“У найближчому майбутньому ми дійдемо до Одеси, ви побачите конкретні результати”;

“Я не стратег, як у міністерстві оборони. Але були допущені помилки. Я думаю, що вони зроблять висновки. Коли ти кажеш правду в обличчя, то це може не подобатися. Але я люблю говорити правду. Ми розмовляли з командувачами на фронтах”.

“Я знаю одне. Росія переможе. Натовська зброя буде придушена духом наших бійців. Від нашої появи вже тремтять руки та ноги”.


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