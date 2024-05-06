Кабмін затвердив перелік документів для проходження МСЕК

Уряд затвердив перелік документів для проходження медико-соціальної експертизи. Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

“Внаслідок війни збільшується кількість людей, які потребують встановлення інвалідності, значну частину серед них складають військовослужбовці. У зв’язку з цим визначено чіткий перелік документів, що подають пацієнти для проходження медико-соціальної експертизи. Це дозволить зменшити навантаження на людей та скоротить терміни оформлення документів для подачі до медико-соціальних експертних комісій (МСЕК)”, – йдеться у повідомленні.

Для проходження МСЕК з метою встановлення (перегляду) інвалідності необхідно подати:

паспорт громадянина України (у випадку предʼявлення ID картки також потрібен витяг з реєстру територіальної громади);

довідку про присвоєння реєстраційного номера платника податків;

для чоловіків від 18 до 60 років військовий квиток (тимчасове посвідчення військовозобовʼязаного) чи посвідчення про приписку;

для людей, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України або інтернування в нейтральних державах – довідка про перебування у місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України.

Медичні документи, що подають лікарські консультативні комісії до МСЕК, такі:

направлення на МСЕК;

медичні документи, що стосуються захворювання чи стану (виписка з медичної картки);

результати лабораторних та інших досліджень, що підтверджують діагноз або стан і ступінь його важкості;

план медичної, професійної й індивідуальної реабілітації;

документи, що підтверджують причинний зв’язок з інвалідністю;

документи, що підтверджують безперервну тимчасову непрацездатність протягом чотирьох місяців.

Окремо внесено зміни щодо проходження МСЕК військовослужбовцями.

“Відтепер причинний зв’язок інвалідності, а також ступінь втрати працездатності колишніх військовослужбовців встановлюватиметься на підставі постанови ВЛК, оформленої довідкою ВЛК, свідоцтвом про хворобу або протоколом засідання штатної ВЛК”, – сказано у повідомленні.

При цьому ступінь втрати працездатності військовослужбовцю буде встановлювати комісія після закінчення його лікування. А вже на підставі цих даних буде розроблено програму медичної, професійної та соціальної реабілітації.