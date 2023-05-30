Економіка

Кабмін вирішив різко підвищити тариф на електроенергію для населення

30 Травня 2023 17:55
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електроенергія, тарифи

В Україні майже вдвічі зріс тариф на електроенергію для населення.

На сьогоднішньому засіданні Кабмін ухвалив рішення щодо підвищення с 1 червня тарифу на електроенергію для населення до 2,64 грн за кВт-год.

Раніше Нацкомісія, що займається державним регулюванням у галузі енергетики та комунальних послуг, запропонувала збільшити тариф на електроенергію для домашніх споживачів із 1 червня з нинішніх 1,44-1,68 грн. до 2,88 грн. за кВт-год.

Тобто Кабмін ухвалив рішення про збільшення тарифу на трохи меншу величину, ніж пропонувала Нацкомісія.

За словами джерела ЕП, міністр енергетики Герман Галущенко у терміновому порядку вніс на розгляд Кабміну постанову про підвищення тарифу на електроенергію для населення – її схвалили.


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