Суспільство

Кабмін виділив 20 млн грн на дрова для Харківщини

29 Листопада 2022 17:51
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бюджет, отопление

Для прифронтових населених пунктів Харківської області 29 листопада Кабінет міністрів виділив 20 млн грн на закупівлю паливної деревини. Про це інформують у Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Харківщина отримала додаткові кошти на закупівлю та доставлення безплатних дров жителям прифронтових територій.

“Сьогодні Кабмін ухвалив рішення про перерозподіл субвенції в обсязі 20 мільйонів гривень для придбання Харківською обласною військовою адміністрацією паливної деревини”, – пише прес-служба відомства.

Повідомляється, що додаткові кошти вдалося виділити завдяки перерозподілу невикористаної субвенції Сумською ОВА.


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