Кабмін подав до ВР проект держбюджету-2024 до другого читання

Кабмін подав до Верховної ради проект закону про держбюджет-2024, підготовлений до другого читання.

Про це в Телеграм повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

“Кабінет Міністрів України, у відповідності до вимог частини першої статті 158 Регламенту Верховної Ради України, подав до Верховної Ради України проект Закону «Про Державний бюджет України на 2024 рік» (реєстр. номер 10000), підготовлений до другого читання відповідно до Бюджетних висновків Верховної Ради, схвалених Постановою Верховної Ради України від 19 жовтня 2023 р. № 3421-ІХ”, – повідомив Мельничук.