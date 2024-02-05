Колишня нардепка та українська мовознавиця Ірина Фаріон обізвала переможниць Нацвідбору на Євробачення-2024 Alyona Alyona та Jerry Heil та негативно висловилась про виконання ними пісні у Нацвідборі.

Про це вона написала в своєму телеграм-каналі.

Ірина Фаріон пожалілась, що соцмережа Facebook заблокувала її. Це сталося після публікації політикинею допису про переможниць національного відбору на Євробачення-2024. Як заявила сама Фаріон, вона розкритикувала Alyona Alyona та Jerry Heil.

“Панове! На ФБ знову заблокована через критику двох бабер з гібридним виттям. Просто запитала, “що таке альона? Хто зна?”, – обурилась вона.

Фаріон також додала, що в цілому погано ставиться до пісенного конкурсу.

“Вкрай негативно ставлюся до цього пісенного евронікчемства”, – наголосила екснардепка.