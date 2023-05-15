Суспільство

Губернатор Бєлгородської області повідомив про “масований обстріл” ЗСУ

15 Травня 2023 19:53
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білгород

Шебекинський міський округ Бєлгородської області 15 травня знаходиться під масованим обстрілом ЗСУ, повідомив губернатор регіону В’ячеслав Гладков. За його даними, постраждалих немає.

«Є пошкодження лінії електропередачі в селах Безлюдівка та Графівка, — перераховує він у телеграм-каналі. — Аварійні служби займаються ліквідацією наслідків обстрілу та перепідключенням абонентів. Також є незначні пошкодження у бази відпочинку: вибиті вікна та посічені огорожі. Подворовий обхід ще триває».


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