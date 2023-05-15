Губернатор Бєлгородської області повідомив про “масований обстріл” ЗСУ

Шебекинський міський округ Бєлгородської області 15 травня знаходиться під масованим обстрілом ЗСУ, повідомив губернатор регіону В’ячеслав Гладков. За його даними, постраждалих немає.

«Є пошкодження лінії електропередачі в селах Безлюдівка та Графівка, — перераховує він у телеграм-каналі. — Аварійні служби займаються ліквідацією наслідків обстрілу та перепідключенням абонентів. Також є незначні пошкодження у бази відпочинку: вибиті вікна та посічені огорожі. Подворовий обхід ще триває».