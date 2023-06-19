Суспільство

Грузія планує ввести заборону на сурогатне материнство

19 Червня 2023 11:57
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грузія

Уряд Грузії вніс до парламенту ініціативу про посилення правил сурогатного материнства та екстракорпорального запліднення. Обмеження на сурогатне материнство та ЕКЗ планують запровадити в Грузії з 1 січня 2024 року.

Про це повідомляє “Грузия Online”.

Згідно з Ініціативою, сурогатне материнство та ЕКЗ на території Грузії будуть дозволені тільки громадянам країни. Також планують заборонити рекламу послуг сурогатного материнства – інформацію про це буде поширювати тільки МОЗ.

Крім того, сурогатним матерям буде заборонено отримувати грошову винагороду: можуть бути покриті тільки прямі витрати на ведення вагітності та пологів.

Клініки, що надають допоміжні репродуктивні послуги, повинні будуть отримувати спеціальну ліцензію.

“Це складне питання, яке перетворили на бізнес, тривожно таке залишати без регулювання… Вибачте за грубий вираз, але насправді “замовлення” розміщується безпосередньо у вигляді реклами на сайтах. Нашим жінкам пропонують “прибутковий бізнес”, – заявив прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі.

Серед аргументів Гарібашвілі назвав те, що долю сурогатних дітей, яких вивозять із країни, далі неможливо проконтролювати і є інформація, що “дітей можуть забирати одностатеві пари”.


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