Головний бухгалтер “Укртатнафти” отримала підозру

Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки повідомили про підозру одній із фігуранток кримінального провадження про привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом ПАТ «Укрнафта» ПАТ «Укртатнафта».

Як зазначається у повідомленні СБУ, йдеться про головного бухгалтера Укртатнафти, яка переховувалась в Ужгородському районі Закарпатської області, але співробітники спецслужби встановили її місцезнаходження.

«Серед іншого встановлено, що ПАТ «Укртатнафта» виробляло та реалізовувало пальне через мережу АЗС без сплати акцизного податку, хоча відповідне податкове навантаження закладалось ціну для споживачів. Тож заборгованість по сплаті акцизу за даним епізодом становить 605 млн грн», – йдеться у повідомленні.

У СБУ наголосили, що правоохоронці продовжують активні слідчі дії у межах провадження про привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом зазначених компаній. Зокрема, у Дніпрі викрито приміщення, де зберігалась прихована бухгалтерія однієї з компаній. Також знайдено документи пов’язаних підприємств, печатки тощо.

Правоохоронці відшуковують виведені активи Укрнафти і Укртатнафти та встановлюють всі обставини протиправної діяльності їхніх колишніх керівників.