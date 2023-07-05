Політика

Головнокомандувач Збройних сил Британії заявив, що головний удар ЗСУ попереду 

5 Липня 2023 08:46
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зсу, британія, контрнаступ

Головнокомандувач Збройних сил Великої Британії Тоні Радакін заявив, що головний удар Збройних сил України в ході контрнаступальних операцій ще попереду, відкинувши закиди щодо повільного просування українських військових.

Про це повідомляє Financial Times.

Радакін зазначив, що відсіч російській агресії “ніколи не обмежується однією дією”, а стратегія України полягає в тому, щоб “взяти змором, розтягувати (оборону) і завдавати ударів”.

За його словами, ці дії руйнують російські оборонні лінії.

“Питання в тому, як можна взяти лінію фронту довжиною понад тисячу кілометрів і перетворити її на більшу проблему для Росії, ніж для України?. Ось чому ви бачите, що Україна намагається діяти на різних напрямках і робить багато маневрів”, – сказав командувач.

Він визнав, що український контрнаступ ускладнила висока щільність мінних полів, відсутність прикриття з повітря, а також те, що Україна не отримала всю бажану військову техніку.

Водночас Радакін наголосив, що несправедливо прив’язувати Україну до конкретних часових рамок і що “Росія зараз настільки слабка, що не має сил для (власного) контрнаступу”.


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