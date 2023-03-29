Глава МАГАТЕ прибув на ЗАЕС

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі прибув на захоплену росіянами Запорізьку АЕС.

Це вже другий його візит до найбільшої в Європі атомної станції.

“Цього разу Рафаель Гроссі планує побачити, як змінилася ситуація на ЗАЕС, поспілкуватися з атомниками, які її експлуатують, а також виступити гарантом ротації членів постійної місії Агентства, яка працює на Запорізькій АЕС із вересня 2022 року”, – повідомляє Енергоатом.

Нагадаємо, напередодні Гроссі заявляв, що ситуація на Запорізькій АЕС – дуже небезпечна та дуже нестабільна.