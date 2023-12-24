Політика

Гіркіна висунули у президенти, але нотаріуси відмовилися завіряти підписи

24 Грудня 2023 19:37
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гіркін

У Москві відбулися збори ініціативної групи з висування в президенти РФ терориста Ігоря Гіркіна. За даними організаторів, на захід прийшло понад 500 учасників, повідомляє SOTAvision.

Представник штабу Гіркіна Євген Скрипник (позивний «Прапор») у відповідь на запитання про те, що треба робити зараз в Україні, запропонував вбивати якнайбільше українських військових. Якщо до влади в Україні прийдуть росіяни, то буде необхідно піднімати російське повстання і «ставити в основу російське питання», заявив він.

На заході підписували протоколи на підтримку висування Гіркіна без нотаріуса. Як заявили організатори, нотаріус матиме можливість завіряти підписи по сканам паспортів. Однак пізніше стало відомо, що нотаріуси відмовилися засвідчувати підписи. SOTAvision передає, що чотири нотаріуси, з якими раніше організатори мали домовленість, відмовилися приїхати.

У листопаді Гіркін оголосив про намір брати участь у виборах президента. Колишній “міністр оборони ДНР” з липня перебуває у СІЗО за звинуваченням у екстремізмі. Кримінальна справа пов’язана з публікаціями в його телеграм-каналі кількох постів про анексований Крим та виплати бойовикам із ДНР. Зокрема Гіркін реагував на повідомлення про те, що мобілізовані з ДНР не отримують належні їм гроші. Він написав, що “за таке розстрілювати мало”. Гіркін не визнає вину і раніше називав своє висловлювання оцінною думкою, яку не варто сприймати буквально.


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