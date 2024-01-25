Гіркіна посадили на чотири роки за звинуваченням у “закликах до екстремізму”

Мосміськсуд засудив колишнього офіцера ФСБ Ігоря Стрєлкова (Гіркіна) до чотирьох років позбавлення волі за звинуваченнями у “закликах до екстремізму”.

Також Гіркіну на три роки заборонили адмініструвати сайти.

Звинувачення просило призначити Стрєлкову чотири роки та 11 місяців колонії. Максимальне покарання за осудною статтею — п’ять років позбавлення волі.

Кримінальну справу проти Стрєлкова було порушено у липні 2023 року. Приводом для нього стали пости в телеграм-каналі, що стосувалися окупованого Криму та виплат військовослужбовцям.