Політика

Гіркіна посадили на чотири роки за звинуваченням у “закликах до екстремізму”

25 Січня 2024 13:11
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гіркін

Мосміськсуд засудив колишнього офіцера ФСБ Ігоря Стрєлкова (Гіркіна) до чотирьох років позбавлення волі за звинуваченнями у “закликах до екстремізму”.

Також Гіркіну на три роки заборонили адмініструвати сайти.

Звинувачення просило призначити Стрєлкову чотири роки та 11 місяців колонії. Максимальне покарання за осудною статтею  — п’ять років позбавлення волі.

Кримінальну справу проти Стрєлкова було порушено у липні 2023 року. Приводом для нього стали  пости в телеграм-каналі, що стосувалися окупованого Криму та виплат військовослужбовцям.


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