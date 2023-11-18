Гіркін йде у президенти РФ

Відомий терорист Ігор Стрєлков (Гіркін), заарештований у справі про екстремізм, у листі із СІЗО закликав своїх прихильників сформувати штаб із його висування на президентських виборах у РФ навесні 2024 року як самовисуванець. Лист зачитав співголова «Російського руху за Стрєлкова» Олег Нельзін, пишуть місцеві ЗМІ.

«Звертаюся з пропозицією почати роботу з висування мене як кандидата в президенти згідно чинного законодавства РФ, формування ініціативної групи з підтримки висування кандидата в президенти та збору підписів для участі у виборах як самовисуванець у порядку, встановленому чинним законодавством РФ», – йдеться в листі, який зачитав Олег Нельзін на засіданні «Російського руху за Стрєлкова».

«Це наш шанс об’єднатися перед зовнішньою і внутрішньою загрозою»,— написав Гіркін у листі. Він також закликав підтримати його «всі російські патріотичні сили, громадські та політичні організації», а також товаришів по службі та прихильників, у тому числі з громадського руху «Новоросія», «Комітету 25 січня», «Клубу розсерджених патріотів».

Вибори президента РФ мають відбутися 17 березня 2024 року. Офіційно Рада Федерації визначить дату виборів у грудні. Чинний російський президент Володимир Путін поки не оголошував про участь у майбутніх виборах. Статус обвинуваченого у кримінальній справі не заважає висуванню у президенти. Однак, якщо Ігореві Гіркіну винесуть вирок до виборів, він не зможе взяти участь у передвиборчій кампанії.

Напередодні координатор «Лівого фронту» Сергій Удальцов заявив, що Стрєлков візьме участь у праймеріз із виборів єдиного кандидата на виборах президента «від лівих та патріотичних сил».

З липня Ігор Стрєлков перебуває під арештом за звинуваченням у екстремізмі. За словами самого Стрєлкова, приводом для справи стали два поста в Telegram про події в Криму та проблеми з грошовим забезпеченням військових. Він не визнав провини. Слідство засекретило справу. За словами адвоката, попереднє слідство у справі було завершено 15 листопада. Суд продовжив арешт Стрєлкову до 18 грудня.