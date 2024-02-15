Гетманцев заявив, що доведеться приймати “болісні рішення”, щоб знайти гроші на мобілізацію

Голова фінкомітету Ради, нардеп від “Слуги Народу” Данило Гетманцев заявив, що після ухвалення законопроєкту про мобілізацію доведеться переглядати держбюджет.

Про це він сказав у інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна, передає Еспресо.

На початку лютого голова бюджетного комітету Роксолана Підласа припустила, що для мобілізації до 500 тис. бійців знадобляться 720 млрд грн.

Коментуючи цю заяву, Гетманцев сказав, що це орієнтовні видатки на проведення мобілізації.

“Тому що нам поки що невідомі остаточні розрахунки по мобілізації. Відповідний законопроєкт ще на розгляді, і ви бачили, що у Верховного Головнокомандувача є публічно озвучені запитання щодо реальних масштабів необхідної мобілізації, які безумовно будуть уточнюватись новим керівництвом ЗСУ. Скільки буде необхідно залучити людей відразу (у перший місяць-два), скільки протягом певного періоду (до кінця року чи далі), скільки усього й у які терміни? Скільки з них отримуватимуть зарплати з “бойовими нарахуваннями” у частинах на передовій, а скільки мобілізовуватимуть у тилові частини, чи нові частини, які формуватимуться як резерв?” – висловився нардеп.

Водночас він визнав, що це дуже великі гроші.

“Так, це величезні гроші. І де їх узяти – це велике питання… Безперечно, ми чекаємо на фінальні оцінки й пропозиції Мінфіну та Кабміну. Не виключаю, що будуть пропозиції щодо перегляду дохідної частини бюджету”, – сказав Гетманцев.

“Тут треба розуміти, що з одного боку, економіка дійсно не має потенціалу для підвищення ставок податків, але з іншого боку, коли йдеться про фінансування армії, а отже, про забезпечення найголовнішої цінності – безпеки життя, – хороших і популярних рішень в уряду не залишається. Є тільки складні”, – додав він.