Суспільство

Генштаб ЗСУ підтвердив удар по НПЗ в Росії: деталі
29 Січня 2025 11:41
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Наслідки удару по НПЗ в Росії / Скриншот із відео
Наслідки удару по НПЗ в Росії / Скриншот із відео

Підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони у ніч на 29 січня уразили Нижегородський нафтопереробний завод у місті Кстово Нижегородської області РФ.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Після удару БпЛА зафіксовано потужну пожежу на території об’єкта. Результати та  масштаби пошкоджень уточнюються.

Пожежа на НПЗ в Росії 29 січня / Фото: t.me/ssternenko

У Генштабі зазначили, що цей російський НПЗ задіяний у забезпеченні окупаційної армії.

“Бойова робота по стратегічних об’єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії рф проти України, триватиме. Далі буде”, – йдеться в повідомленні.


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