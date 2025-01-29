Генштаб ЗСУ підтвердив удар по НПЗ в Росії: деталі

Підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони у ніч на 29 січня уразили Нижегородський нафтопереробний завод у місті Кстово Нижегородської області РФ.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Після удару БпЛА зафіксовано потужну пожежу на території об’єкта. Результати та масштаби пошкоджень уточнюються.
У Генштабі зазначили, що цей російський НПЗ задіяний у забезпеченні окупаційної армії.
“Бойова робота по стратегічних об’єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії рф проти України, триватиме. Далі буде”, – йдеться в повідомленні.