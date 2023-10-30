Франція хоче вислати 39 росіян через їхню радикалізацію

Глава МВС Франції Жеральд Дарманен обговорює видворення 39 російських громадян через їхню радикалізацію.

Про це повідомляє телеканал BFM TV.

За словами міністра внутрішніх справ, близько 60 росіян, підозрюваних у радикалізації, наразі перебувають під адміністративним арештом. З них 39 мають бути вислані за згодою російської влади.

“Ми склали список з 39 громадян Росії, за якими ми особливо стежимо і яких підозрюємо в радикалізації. Ми представили цей список російській владі минулого тижня”, – заявив міністр.

Останні були “ідентифіковані” російською владою, і “ми збираємося піти шляхом висилки”, уточнив Жеральд Дарманен.

Інші російські громадяни, за якими ведеться особливий моніторинг, “не перебувають на волі”, заспокоює міністр. “Вони або у в’язницях, або в центрах адміністративного затримання”, – додав він.

Після вбивства вчителя Домініка Бернара в Аррасі радикально налаштованим чоловіком російського походження уряд хоче продемонструвати образ непохитності. Таким чином, виконавча влада демонструє своє бажання якнайшвидше вислати осіб з так званого досьє S. Зокрема, влада попросила префектів звернути особливу увагу на “вихідців з Кавказу у віці від 16 до 25 років”.