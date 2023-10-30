Суспільство

Франція хоче вислати 39 росіян через їхню радикалізацію

30 Жовтня 2023 14:40
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росіяни, франція

Глава МВС Франції Жеральд Дарманен обговорює видворення 39 російських громадян через їхню радикалізацію.

Про це повідомляє телеканал BFM TV.

За словами міністра внутрішніх справ, близько 60 росіян, підозрюваних у радикалізації, наразі перебувають під адміністративним арештом. З них 39 мають бути вислані за згодою російської влади.

“Ми склали список з 39 громадян Росії, за якими ми особливо стежимо і яких підозрюємо в радикалізації. Ми представили цей список російській владі минулого тижня”, – заявив міністр.

Останні були “ідентифіковані” російською владою, і “ми збираємося піти шляхом висилки”, уточнив Жеральд Дарманен.

Інші російські громадяни, за якими ведеться особливий моніторинг, “не перебувають на волі”, заспокоює міністр. “Вони або у в’язницях, або в центрах адміністративного затримання”, – додав він.

Після вбивства вчителя Домініка Бернара в Аррасі радикально налаштованим чоловіком російського походження уряд хоче продемонструвати образ непохитності. Таким чином, виконавча влада демонструє своє бажання якнайшвидше вислати осіб з так званого досьє S. Зокрема, влада попросила префектів звернути особливу увагу на “вихідців з Кавказу у віці від 16 до 25 років”.


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