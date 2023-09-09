Кримінал

Фотофакт: Наслідки землетрусу в Марокко

9 Вересня 2023 12:24
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землетрус

Сотні людей загинули внаслідок землетрусу магнітудою 6,8, що стався напередодні ввечері в Марокко приблизно за 70 км від Марракеша. За офіційними даними МВС країни, загинули 296 людей. Проте телебачення Марокко повідомляє про 632 загиблих та понад 300 постраждалих.

Свої співчуття королю Марокко висловив президент України Володимир Зеленський.

“Від імені українського народу та від себе особисто висловлюю глибокі співчуття Його Величності Королю Марокко Мохаммеду VI, рідним і близьким жертв жахливого землетрусу в регіоні Марракеш. Бажаю якнайшвидшого одужання пораненим. Україна солідарна з Марокко в цей важкий час”, – написав Зеленський у соцмережі X (колишня Twitter).


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