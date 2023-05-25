Політика

Foreign Policy: Для українських пілотів-винищувачів настав сезон повернення до школи

25 Травня 2023 07:37
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навчання, літаки

Перші тренування українських пілотів з пілотування винищувачів F-16 відбудуться у Великій Британії. Про це повідомляє видання Foreign Policy з посиланням на представника уряду королівства.

“Це буде наземна базова підготовка українських пілотів, які потім будуть готові до більш специфічної підготовки на F-16”, – сказав він. Навчання пройдуть 20 військових.

“Перспектива навчити десятки українських пілотів-винищувачів працювати на F-16 після трьох десятиліть експлуатації літаків радянських часів є викликом для Великобританії, Бельгії, Нідерландів, Норвегії, Данії та Сполучених Штатів, шести країн, які очолюють міжнародну коаліцію підтримки. Досвідчений американський пілот винищувача, який має досвід ведення бойових дій «повітря-земля», може пройти коротку школу навчання на F-16 за 12-16 контрольних польотів і бути готовим через три місяці”, – пише Foreign Policy.

Україна сподівається надіслати курсантів, які вже добре володіють англійською мовою, щоб пришвидшити навчання, яке включатиме роботу, адаптований курс НАТО «Вступ до основ винищувача», а також включатиме тренажери та реальне навчання.


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