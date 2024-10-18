Політика

Фінляндія передасть Україні зимовий пакет допомоги
18 Жовтня 2024 16:34
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допомога, україна, фінляндія
Прапор Фінляндії / Фото з відкритих джерел

У найближчі місяці Фінляндія надасть Україні новий зимовий пакет допомоги.

Про це заявив прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо на зустрічі з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем у Гельсінкі.

“Я був радий сказати прем’єр-міністру Шмигалю, що ми зможемо надіслати 11-й пакет допомоги на зиму у найближчі місяці”.

За словами фінського прем’єра, пакет включатиме генератори, трансформатори, пальники, контейнери для обігріву, кабелі, реле і робочі машини.

Він висловив подяку фінському приватному сектору за пожертви і постійну підтримку України.


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