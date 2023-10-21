Фігурант справи “п’яних вечірок” одружився і зіграв дороге весілля

Один із підозрюваних у справі про організацію вечірок, де споювали, кривдили та принижували дівчат, зіграв весілля у п’ятизірковому готелі у Львівській області, повідомила у суботу, 21 жовтня, низка українських видань з посиланням на журналіста Андрія Лохматова.

За його інформацією, йдеться про Олега Захарова, якому у березні поліція повідомила про підозру за фактами “вчинення насильницьких дій сексуального характеру без добровільної згоди потерпілої особи” (ч 3 ст. 153 Кримінального кодексу України). Тоді ж суд відправив його під варту, але незабаром Захаров вийшов із слідчого ізолятора під заставу 402 тисячі гривень.

Як стверджує журналіст, весілля відбулося на початку жовтня, на ньому “тінейджери співали російський реп, розкидуючи по сцені стодоларові купюри”. Ведучим на заході був телеактор і комік Юрій Ткач.

Невдовзі після того, як журналіст оприлюднив свій допис, депутатка Верховної Ради від фракції “Слуга народу” Мар’яна Безугла запитала у Ткача у соцмережах, чи він вважаєте нормальним “підробляти на вечірці особи, яка вчиняла сексуальні оргії і знаходиться під слідством?” Актор наразі не відповів.

Наприкінці січня користувачі соцмереж звернули увагу на розповсюдження сексуально-насильницького контенту за участі молодих людей з Києва. Як з’ясувалося, кілька юнаків орендували у столиці квартиру, куди запрошували дівчат, розпивали з ними спиртні напої й доводили їх до несвідомого стану.

Далі вони вчиняли вульгарні дії над безпорадними потерпілими, знімаючи це на телефони. Крім того, зловмисники викладали відео та стріми у соцмережі, залишаючи принизливі дописи та коментарі.

На цю інформацію невдовзі відреагували правоохоронці – вже на початку лютого двом організаторам вечірок повідомили про підозру, ще шістьом – вручили повістки. Згодом підозри отримали ще декілька організаторів.