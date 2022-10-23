Новини

Енергодар перебуває на межі гуманітарної катастрофи – мер

23 Жовтня 2022 18:23
34
енергодар

Окуповане місто Енергодар Запорізької області перебуває на межі гуманітарної катастрофи, там відсутнє енерго- та водозабезпечення і немає перспектив запуску опалення.

Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов в ефірі телемарафону.

“Енергодар перебуває на грані гуманітарної катастрофи, бо постійні ворожі обстріли руйнують цивільну інфраструктуру та електромережі. Місто залишається і без електрики, і без водозабезпечення. Газу в більшій частині міста немає вже майже пів року.

Зараз іще велике питання щодо опалювального сезону, бо місто має централізовану систему опалення, яке не працює з весни, та від атомної станції, кілька блоків якої перебувають в режимі холодного зупинення, а кілька блоків – у ремонті. Тобто перспектив по запуску опалення наразі немає, місто під загрозою того, що опалювальний сезон не розпочнеться взагалі”, – розповів Орлов.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
23 Жовтня 2022 09:56
311

Працювали на РФ: СБУ затримала президента і начальнка “Мотор Січ” 
23 Жовтня 2022 20:58
12

В районі Енергодару знищено до 50 окупантів, ще близько 40 – поранено, – Генштаб
23 Жовтня 2022 20:34
33

Мешканці Мелітополя почали масово позбавлятися рублів
23 Жовтня 2022 15:53
128

Росія тримає на поготові 17 кораблів: загальний залп – 100 “Калібрів”
23 Жовтня 2022 15:19
134

В Іркутську на будинок впав винищувач, є загиблі
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Народ и доллар: новая политика нового НБУ
Іван ВАРЧЕНКО

Операція прикриття
Віталій ПОРТНИКОВ

Війну зупинить крах диктатур
Александр КИРШ

Исконно украинская москва
Віталій ПОРТНИКОВ

Визнайте Косово!
Юрій БУТУСОВ

Україна має негайно укласти угоду з Маском
усі думки