Економіка

Україна отримає кредити до $8 млрд на пільгових умовах від Південної Кореї

17 Травня 2023 11:14
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допомога, корея

Кошти будуть залучені на довгостроковий період під мінімальні відсотки: термін кредиту може складати до 40 років під 0,15% річних із відстрочкою повернення тіла кредиту на 10 років.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Перший віцепрем’єр-міністр, міністр економіки Юлія Свириденко зазначила, що Україна включена до переліку пріоритетних країн двостороннього співробітництва з Кореєю в рамках програми Офіційної допомоги розвитку.

“Можливість отримання першого траншу від EDCF в розмірі до $300 млн з’явиться вже в 2023 протягом 3-4 місяців з моменту підписання другого етапу угоди, що очікується за місяць від сьогоднішньої надзвичайно важливої події. Наступний транш до $3 млрд стане доступним в 2024 році з поступовим збільшенням ліміту до $8 млрд по мірі наповнення пайплайну проектів”, – сказала вона.

Свириденко зазначила, що Україна зможе використовувати корейські потужності та досвід для відбудови зруйнованої інфраструктури, промислових та цивільних об’єктів.

Зокрема кошти будуть залучатися на довгостроковий період під мінімальні відсотки: термін кредиту може становити до 40 років під 0,15% річних з відстрочкою повернення тіла кредиту на 10 років. Позики надаватимуться Експортно-імпортним банком Кореї у рамках фонду EDCF.


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