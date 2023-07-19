Економіка

Росія знищила десятки тисяч тонн зерна в порту “Чорноморськ”

19 Липня 2023 17:31
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зерно

Внаслідок російських атак на інфраструктуру на Одещині в порту Чорноморська було знищено 60 тисяч тонн зерна.

Про це повідомив міністр аграрної політики Микола Сольський.

Росія вкотре вдалась до обстрілів об’єктів портової інфраструктури та зернових терміналів Одеси та Чорноморська, які були задіяні в функціонуванні “зернового коридору”.

У порту Чорноморська були знищені 60 тис т зерна, яке мало бути завантаженене на великотоннажне судно і відправлене зерновим коридором ще 60 днів тому.

Також була виведена з роботи значна частина зернової експортної інфраструктури порту Чорноморськ. За оцінками спеціалістів, для повноцінного відновлення постраждалих об’єктів знадобиться не менше року.

Сольський додав, що найбільше постраждала зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів та перевізників Kernel, Viterra, CMA CGM Group.

Міністр нагадав, що якщо Україна не зможе експортувати продовольство, то населення найбідніших країн опиниться на межі виживання. Крім того, постраждає світова економіка.

“Зросте ціна на збіжжя і не всі країни зможуть дозволити собі купувати сг продукцію, а значить ціна значно зросте на продукти харчування: борошно, крупи, мʼясо”, – наголосив очільник Мінагрополітики.


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