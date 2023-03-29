Економіка

Найбільший зернотрейдер Cargill припинить експорт зерна з Росії

29 Березня 2023 14:51
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зерно

Американська компанія Cargill, яка є одним із найбільших світових постачальників сільгосппродукції, припинить експорт зерна з Росії. Фірма входить до першої десятки експортерів російського зерна. Про це повідомляє російський РБК, посилаючись на повідомлення компанії, направлене до Мінсільгоспу РФ.

Російський підрозділ американської корпорації припинить експорт зерна з Росії наступного сільськогосподарського року.

Cargill також збирається переглянути портфель активів, що належить їй, пов’язаних з експортом зерна.

Компанія зазначила, що виконає у повному обсязі заплановані на поточний сезон 2022/2023 відвантаження.


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