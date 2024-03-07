Кримінал

Двоє експосадовців “Харківгазу” допомагали росіянам в обстрілах газових мереж

7 Березня 2024 12:13
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Співробітники СБУ затримали двох колишніх посадовців філії "Харківгазу" / Фото: СБУ

Співробітники СБУ затримали двох колишніх посадовців філії “Харківгазу”, яких підозрюють у допомозі російським окупантам під час боїв за Харків.

Про це повідомив речник Управління СБУ у Харківській області Владислав Абдула.

“За допомогу одного із фігурантів призначили керівником окупаційної “газової служби”, а його спільника — “головним інженером” псевдоустанови. Одразу після “призначення” вони передали росіянам карти газових мереж області. Цю інформацію агресор використовував для підготовки масованих обстрілів регіону з метою максимального вогневого ураження цивільної інфраструктури”, — йдеться у повідомленні.

Також, за інформацією Абдули, окупанти могли використовувати інформацію, яку їм надали підозрювані, для облаштування інженерних загороджень та мінних полів, щоб стримувати контрнаступ ЗСУ.

“Крім того, фігуранти займалися відбором “блакитного палива” з української газотранспортної системи для потреб загарбників. Для цього вони відновили роботу газорозподільної станції у захопленому на той час Чугуївському районі. За даними слідства, росіяни використовували викрадену сировину для обігріву пунктів тимчасового базування російських військ та місцевої окупаційної адміністрації РФ”, — зазначив Владислав Абдула.

Після того, як громада, в якій перебували чоловіки, була деокупована, вони намагалися переховуватися у Вовчанську, а згодом — в орендованій квартирі Харкова, повідомив речник облуправління СБУ.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу. Нині вони перебувають під вартою, їм загрожує до 12 років ув’язнення.


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