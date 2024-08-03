Довбик став гравцем італійської “Роми”

«Рома» офіційно повідомила про підписання форварда «Жирони» і збірної України Артема Довбика. Жодних деталей трансферу і контракту «Рома» не називає.

За інформацією ЗМІ, Довбик підписав контракт на 5 років – до літа 2029 року. Трансфер 27-річного форварда обійшовся «Ромі» в 30,5 мільйона євро плюс 6 мільйонів бонусів. Також «Жирона» отримає 10% від наступного трансферу гравця.

У складі «Роми» Довбик гратиме під 11-м номером.

За «Жирону» українець виступав із літа 2023 року. Минулого сезону відзначився 24 голами і 8 асистами в 36 матчах іспанської Ла Ліги, ставши найкращим бомбардиром чемпіонату.