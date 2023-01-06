До Білорусі прибув ще один військовий ешелон із Росії

Міноборони РБ повідомило про прибуття чергового ешелону з військовою технікою, призначеною для регіонального угруповання військ Білорусі та Росії.

“У рамках забезпечення військової безпеки Союзної держави продовжується нарощування регіонального угруповання військ (сил) Республіки Білорусь та Російської Федерації. .

На фото, опублікованих у “Фейсбуку”, показані військові вантажівки тентованих марок КАМАЗ і Урал.

Міноборони цитує Олександра Лукашенка, який заявив під час відвідин Обуз-Ліснівського полігону: “Спільну справу робимо”.

Раніше Міноборони Білорусі вже заявляло про нарощування регіонального угруповання білоруських і російських військ та “заходи бойового злагодження” на білоруських полігонах.