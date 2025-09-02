Дії підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія перекваліфікували: справу розслідуватиме СБУ

У справі про вбивство народного депутата Андрія Парубія змінили правову кваліфікацію: підозрюваному інкримінують незаконне поводження зі зброєю та посягання на життя народного депутата.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Реклама

Реклама

“З урахуванням зібраних доказів правову кваліфікацію кримінального правопорушення змінено на ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) та ст. 112 (посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною чи громадською діяльністю) КК України”, — йдеться в повідомленні.

Подальше проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні доручили здійснювати Слідчому відділу УСБУ у Львівській області за підслідністю.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, сьогодні підозрюваному у вбивстві депутата обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб без права внесення застави.