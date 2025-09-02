        Кримінал

        Дії підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія перекваліфікували: справу розслідуватиме СБУ

        Галина Шподарева
        2 Вересня 2025 17:46
        Михайло Сцельніков / Скриншот
        Михайло Сцельніков / Скриншот

        У справі про вбивство народного депутата Андрія Парубія змінили правову кваліфікацію: підозрюваному інкримінують незаконне поводження зі зброєю та посягання на життя народного депутата.

        Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

        “З урахуванням зібраних доказів правову кваліфікацію кримінального правопорушення змінено на ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) та ст. 112 (посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною чи громадською діяльністю) КК України”, — йдеться в повідомленні.

        Подальше проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні доручили здійснювати Слідчому відділу УСБУ у Львівській області за підслідністю.

        Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

        Нагадаємо, сьогодні підозрюваному у вбивстві депутата обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб без права внесення застави.


