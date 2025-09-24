ДБР підозрює колишню топменеджерку харківського банку у незаконному переоформленні майна на 360 млн гривень

Однією з організаторів протиправного переоформлення права власності на вісім об’єктів нерухомості харківського банку, який перебував у стані ліквідації, була колишня в.о. Голови Правління установи.

Про це повідомили в ДБР.

Для реалізації незаконної оборудки підозрювана залучила афілійовану до власника банку юридичну особу. Представником цієї компанії виступила інша службова особа банку, яка діяла під її керівництвом.

Нагадаємо, у березні 2023 року ДБР викрило протиправне переоформлення нерухомості комерційного банку на загальну суму близько 360 млн гривень. Схема здійснювалася через українську компанію, підконтрольну власнику банку, а також дві іноземні структури, на які рішенням РНБО було накладено національні санкції.

Розслідування Бюро встановило, що ці компанії мають зв’язки з відомим російським букмекером та іншими суб’єктами, діяльність яких становила загрозу національній безпеці України. У результаті власниками нерухомості стали іноземні компанії, фактичними бенефіціарами яких є громадяни РФ.

Колишній топменеджерці банку та її підлеглій повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата майна в особливо великих розмірах). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Раніше, у грудні 2024 року, ДБР повідомило про підозру ще шістьом особам, які допомагали компаніям, пов’язаним із російським букмекером, вивести майно банку. Йдеться про директора одного з відділень збанкрутілого банку, приватного нотаріуса, трьох представників компаній-учасниць оборудки та особу, що “придбала” нерухомість. Їм інкримінують розтрату або пособництво у розтраті майна банку в особливо великих розмірах, підробку документів, їх використання, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ст. 191, ст. 358, ст. 209 КК України).