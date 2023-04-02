Церква в Хмельницькому, де побили військового, перейде до ПЦУ

Сьогодні, 2 квітня, у Хмельницькому рішенням зібрання до ПЦУ було передано Свято-Покровський кафедральний собор, в якому побили військового.

Під час акції протесту проходило голосування про подальшу долю церкви. Більшістю голосів було вирішено про перехід Свято-Покровського кафедрального собору УПЦ (МП) до ПЦУ. Ключі від храму передали ревізійній комісії, яку обрали містяни під час зібрання.

Про це повідомляє голова ревізійної комісії Юрій Смаль, інформує “Суспільне медіа”.

За його словами, до собору зайшла ревізійна комісія, ЗМІ й попередній секретар храму Олександр Рибчинський. Вони описують майно. Далі церкву закриють. Богослужіння у ній до Великодня за східним обрядом не проводитимуть.

За попередніми даними, на зібрані офіційно зареєструвалося 1235 людей.

Завтра, третього квітня, представники комісії нестимуть документи про перереєстрацію релігійної громади в ОВА, додав Юрій Смаль.