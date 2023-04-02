Суспільство

Церква в Хмельницькому, де побили військового, перейде до ПЦУ

2 Квітня 2023 21:41
30
церква, хмельницький

Сьогодні, 2 квітня, у Хмельницькому рішенням зібрання до ПЦУ було передано Свято-Покровський кафедральний собор, в якому побили військового.

Під час акції протесту проходило голосування про подальшу долю церкви. Більшістю голосів було вирішено про перехід Свято-Покровського кафедрального собору УПЦ (МП) до ПЦУ. Ключі від храму передали ревізійній комісії, яку обрали містяни під час зібрання.

Про це повідомляє голова ревізійної комісії Юрій Смаль, інформує “Суспільне медіа”.

За його словами, до собору зайшла ревізійна комісія, ЗМІ й попередній секретар храму Олександр Рибчинський. Вони описують майно. Далі церкву закриють. Богослужіння у ній до Великодня за східним обрядом не проводитимуть.

За попередніми даними, на зібрані офіційно зареєструвалося 1235 людей.

Завтра, третього квітня, представники комісії нестимуть документи про перереєстрацію релігійної громади в ОВА, додав Юрій Смаль.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
2 Квітня 2023 19:58
79

“Геть московського попа”: біля церкви, де побили військового, на протест зібралися сотні людей
2 Квітня 2023 18:23
90

Росіяни відступили з деяких позицій на Донецькому напрямку, – Сили оборони
2 Квітня 2023 16:03
146

У Хмельницькому храмі священник УПЦ МП побив пораненого військового
2 Квітня 2023 13:47
61

Влада Вірменії пообіцяла не заарештовувати Путіна
2 Квітня 2023 10:28
102

Доречне до 1 квітня: Боррель про головування Росії в Радбезі ООН
Останні новини
усі новини

Думки

Альфред КОХ

Что, Коля, забыл как ты жрал ножки Буша у себя в Карелии?..
Андреас КЛЮТ

Путін підвищив ставку ядерною зброєю в Білорусі
Михайло ФЕДОРОВ

Новий підхід до управління системою освіти, розвиток інновацій та мілтек
Александр КИРШ

Обманутые проститутки, или “Хорошие русские”
Юрій ЛУЦЕНКО

Слова Байдена “він – убивця” набули юридичного сенсу
Александр КИРШ

Америчку обидели, или ReaperЛ-ХАРБОР?
усі думки