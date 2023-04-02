У Хмельницькому храмі священник УПЦ МП побив пораненого військового

В одному із храмів УПЦ МП в Хмельницькому вранці 2 квітня під час недільної служби священнослужитель і віряни побили військового.

Про це повідомив депутат Хмельницької обласної ради Віктор Бурлик у Facebook.

Бурлик опублікував відео, як священнослужитель штовхає та б’є ногою чоловіка у військовій формі, після чого до нього долучаються інші та притискають військового до стіни. Священник просить викликати поліцію. Тим часом військовий вигукує: «Скільки людей має вмерти, щоб ви, московський патріархат…»

Священнослужитель разом з іншими чоловіками вивів військового із заламаними за спиною руками із будівлі. Однак на виході між ними знову сталася сутичка. Чоловіка у формі притисли до підлоги, після чого він сказав, що йому немає чим дихати. З будівлі військовий вийшов з ушкодженим носом.

“Мені гидко що в моєму рідному місті МУСОРА кришують МосПархат, коли по всій країні правоохоронці відкривають справи по ДержЗраді московських попів. Обличчя прихожан теж показане, всі бл@ть спостерігали як мордували військового який захищав Україну та ризикував своїм життям”, – Бурлик

Бурлик заявив, що на відео — військовий Артур Ананьєв, який з початку повномасштабної війни добровольцем пішов на фронт у складі 19 стрілецького батальйону, на війні отримав контузію та черепно-мозкову травму і зараз перебуває на лікуванні.

Речниця патрульної поліції в Хмельницькій області Вікторія Тимощук розповіла місцевому виданню «Всім.юа» що інцидент стався о 10:20 годині у Свято-Покровському Кафедральному соборі УПЦ МП. За її словами, під час богослужіння 26-річний чоловік розпочав конфлікт зі священником.

«Чоловік під час проведення молитовної літургії скинув зі столу на підлогу книгу “Євангелія”, вчинив словесний конфлікт відносно священника, який читав молитовну літургію. Свідки цієї події викликали працівників поліції. Зараз ухвалюється рішення про притягнення громадянина до адміністративної відповідальності за ст. 173 КУпАП (Дрібне хуліганство)», — зазначили у патрульній поліції.

В управлінні Нацполіції області повідомили виданню, що також за фактом побиття військовослужбовця, зафіксованим на відео, слідчі відкрили кримінальне провадження щодо священника за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України — «Хуліганство».