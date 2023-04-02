“Геть московського попа”: біля церкви, де побили військового, на протест зібралися сотні людей

У місті Хмельницький близько 500 людей зібралися на акцію під храмом Української православної церкви московського патріархату після побиття військового. В обласній адміністрації закликали знизити градус напруги та дати розв’язати конфлікт відповідним службам.

Кореспондент hromadske повідомляє, що територія собору була закрита. На вході стояли патрульні, серед натовпу є десятки поліцейських. Також присутні 20 військових, зокрема із 19-го окремого стрілецького батальйону, де служив постраждалий військовий. Ветерани, які служили із ним, зазначили, що зараз він у міській лікарні.

Першим про збір на акцію повідомив депутат Хмельницької обласної ради Віктор Бурлик, який і опублікував відео з храму. Учасники акції прийшли з прапорами та плакатом «Московський патріархат — прокляття України». На вхід у собор повісили плакат з написом КДБ.

У свою чергу, в УПЦ МП заявили про штурм собору “радикалами”, а інцидент у соборі — провокацією. Там заявили, що близько 50 прибічників ПЦУ та “радикалів” прорвалися на територію біля храму, штовхають вірян та кричать “Геть московського попа!”, а парафіяни нібито “стримують рейдерів”. Біля входу в будівлю на територію церкви стоять священники, їх оточують кілька чоловіків спортивної зовнішності.

У Хмельницькому біля храму УПЦ МП, де побили військового, зібралося близько 500 людей. Серед натовпу десятки поліцейських. Люди проломили ворота, зайшли на територію храму та вигукують: «Геть московського попа» pic.twitter.com/JkoHESVEZQ — hromadske (@HromadskeUA) April 2, 2023

Нагадаємо, історія почалася через те, що священник храму Олександр Рибчинський розповідав, що диякон брав Євангеліє в руки й виносив на середину храму для того, щоб прочитати його. І тоді військовий буцімто почав обливати його водою й вибивати з рук Євангеліє, після чого воно впало на підлогу. Проте на відео видно, що Євангеліє впустив сам священник.

О 18:50 під храмом збирали підписи для його переходу до Православної церкви України. Тим часом прихожани храму УПЦ МП молилися. Представники УПЦ МП покидали територію через задній вихід.

Після цього приміщення собору та адміністративних будівель, які є на його території, опечатували.

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин після інциденту з побиттям військового заявив, що міськрада на позачерговій сесії проголосує за припинення користування УПЦ МП всіма земельними ділянками на території громади.

Мер Хмельницького висловив думку, що ті, хто бив військового, мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності, а патрульні, які склали протокол на військового, мають бути звільнені.