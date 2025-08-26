        Суспільство

        Чоловікам віком від 18 до 22 років дозволили виїжджати за кордон

        Федір Олексієв
        26 Серпня 2025 19:22
        читать на русском →

        Уряд оновив порядок перетину державного кордону. Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

        “Йдеться про всіх громадян відповідного віку. Це рішення стосується також громадян, які з різних причин опинились за кордоном. Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали звʼязки з Україною”, – написала Свириденко.

        Реклама
        Реклама

        Відповідну постанову підготувало МВС, повідомив очільник відомства Ігор Клименко.

        “Мета цього кроку – першочергово надати молодим українцям ширші можливості для навчання, стажування, легального працевлаштування за кордоном, аби здобутий досвід вони згодом могли використати задля розвитку України”, – зазначив Клименко.

        Нові зміни запрацюють наступного дня після офіційного опублікування постанови Кабінету міністрів.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини