Чоловікам віком від 18 до 22 років дозволили виїжджати за кордон

Уряд оновив порядок перетину державного кордону. Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

“Йдеться про всіх громадян відповідного віку. Це рішення стосується також громадян, які з різних причин опинились за кордоном. Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали звʼязки з Україною”, – написала Свириденко.

Реклама

Реклама

Відповідну постанову підготувало МВС, повідомив очільник відомства Ігор Клименко.

“Мета цього кроку – першочергово надати молодим українцям ширші можливості для навчання, стажування, легального працевлаштування за кордоном, аби здобутий досвід вони згодом могли використати задля розвитку України”, – зазначив Клименко.

Нові зміни запрацюють наступного дня після офіційного опублікування постанови Кабінету міністрів.