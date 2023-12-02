Чеський парламент схвалив продовження тимчасового захисту для українських біженців

Українські біженці зможуть продовжити тимчасовий захист у Чехії ще на рік, тобто до кінця березня 2025 року. Процедура продовження буде практично такою самою, як і цього року. Це передбачає внесення поправки до закону під назвою «lex Ukrajina», схваленого у п’ятницю Палатою депутатів голосами коаліції та опозиційного руху ANO, передає Радіо Прага.

Депутати обмежили час, протягом якого біженці можуть залишатися у безкоштовному тимчасовому житлі, та змінили порядок депортації людей, які мають тимчасовий захист. Тепер поправка буде направлена на розгляд до Сенату.

Тимчасовий захист дозволяє біженцям отримати доступ до державного медичного страхування, освіти та ринку праці. Для її продовження, згідно з проектом, українцям спочатку доведеться зареєструватись в електронному вигляді до 15 березня 2024 року. При цьому необхідно забронювати дату для особистого візиту до МВС. Там вони отримають візову наклейку, яка підтверджує статус тимчасового захисту. Для позначення наклейки буде необхідно з’явитися до кінця 2024 року. Нині біженцям доведеться надавати підтвердження про наявність житла із офіційно завіреним підписом власника нерухомості чи орендодавця.