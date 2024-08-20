Економіка

Чехія придбає боєприпаси для України на доходи від заморожених російських активів, – Reuters
20 Серпня 2024 14:54
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зброя, чехія
Боєприпаси 152мм / Фото: flickr

Чехія використає частину відсотків, отриманих від заморожених у Євросоюзі російських активів, для купівлі сотень тисяч артилерійських снарядів для України.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на міністерство оборони Чехії.

“Завдяки коштам, отриманим від заморожених російських фінансів і виділеним Європейським союзом, ми зможемо поставити Україні кілька сотень тисяч великокаліберних боєприпасів”, – заявила міністр оборони Чехії Яна Чернохова.

Міністерство не надало детальнішої інформації, але заявило, що поставки відбудуться “найближчими місяцями”, і, таким чином, незабаром вони вплинуть на поле бою.


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