Чехія придбає боєприпаси для України на доходи від заморожених російських активів, – Reuters

Чехія використає частину відсотків, отриманих від заморожених у Євросоюзі російських активів, для купівлі сотень тисяч артилерійських снарядів для України.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на міністерство оборони Чехії.

“Завдяки коштам, отриманим від заморожених російських фінансів і виділеним Європейським союзом, ми зможемо поставити Україні кілька сотень тисяч великокаліберних боєприпасів”, – заявила міністр оборони Чехії Яна Чернохова.

Міністерство не надало детальнішої інформації, але заявило, що поставки відбудуться “найближчими місяцями”, і, таким чином, незабаром вони вплинуть на поле бою.