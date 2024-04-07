Британський Форрест Гамп завершує біг Африкою від найпівденнішої точки континенту до Тунісу

Британець, який біжить через всю Африку, збирається завершити виснажливе випробування, передає Sky News.

Расс Кук, який у соціальних мережах називає себе “Hardest Geezer”, біг 350 днів і перетнув кордон Тунісу в четвер увечері.

26-річний хлопець із Вортінга, Західний Сассекс, сподівається подолати 16 000 км у неділю, і на останньому етапі до нього приєднаються прихильники.

За його словами, він стане першою людиною, яка коли-небудь пробіжить всю Африку, якщо виконає це завдання.

Він почав свою подорож на мисі Агульяс у Південній Африці – найпівденнішій точці африканського континенту – у квітні 2023 року.

Маршрут Расса Кука через Африку / Ілюстрація Sky News

Кук збирає гроші для двох благодійних організацій, і останнім часом спостерігається сплеск пожертвувань.

За останні сім днів він зібрав понад 217 000 фунтів стерлінгів із загальної суми в 568 000 фунтів стерлінгів.

Він збирає кошти для благодійної організації The Running Charity, яка підтримує психічне здоров’я молодих людей зі складними потребами або безпритульних, а також для організації Sandblast, яка знайомить людей з культурою Сахари.

Але його шлях не завжди був гладким.

В Анголі на нього і його команду чекало збройне пограбування. У них вкрали камери, телефони та паспорти.

А в серпні Кук зник безвісти. Протягом кількох днів він був розлучений зі своїми прихильниками в джунглях Демократичної Республіки Конго.

Зрештою його вдалося звільнити, заплативши жителям села, які були озброєні мачете.

А в січні він звернувся до соціальних мереж, щоб отримати візу для перетину кордону Мавританії з Алжиром.

Тоді він сказав, що його місія може закінчитися без візи, оскільки в нього “немає іншого способу” дістатися до північного краю Африки.

“Усе висить на волосині, якщо чесно”, – написав він.

Після потужної кампанії в соціальних мережах посольство Алжиру повідомило, що видасть йому візу ввічливості “на місці”, а отже, він зможе перетнути кордон.

Расс Кук намагається пробігти всю Африку / Фото Instagram HardestGeezer

Хоча біг через Африку – його найсерйозніше випробування, воно не перше.

У 22 роки містер Кук пробіг від Азії до Англії, зробивши 71 марш-кидок за 66 днів. До того цього, він встиг пробігти тільки Брайтонський марафон.