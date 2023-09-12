Британська розвідка повідомила, що навколо Москви переналаштовують системи ППО для захисту від дронів 

Після дронових атак на Москву російська влада переглянула структуру системи протиповітряної оборони навколо столиці РФ.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони Великої Британії.

“Останніми тижнями Росія переналаштовує свою протиповітряну оборону малої та середньої дальності навколо Москви, намагаючись ефективніше захищатися від атак безпілотників, які часто атакують місто”, — йдеться у повідомленні.

У британській розвідці зазначили, що з початку вересня 2023 року російські системи протиповітряної оборони SA-22 навколо Москви розмішені на піднесених вежах і пандусах.

Аналітики нагадали, що після ударів по авіабазах Енгельс і Рязань у грудні 2022 року, Росія також розмістила SA-22 на дахах офіційних будівель у Москві.

“Це майже напевно дозволить системі виявляти та вражати цілі типу БПЛА. Проте, ймовірно, це також має на меті стати гучним запевненням громадськості в тому, що влада тримає загрозу під контролем”, — зазначили у британській розвідці.