Суспільство

Британська розвідка повідомила, що навколо Москви переналаштовують системи ППО для захисту від дронів 

12 Вересня 2023 10:04
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ппо, москва

Після дронових атак на Москву російська влада переглянула структуру системи протиповітряної оборони навколо столиці РФ.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони Великої Британії.

“Останніми тижнями Росія переналаштовує свою протиповітряну оборону малої та середньої дальності навколо Москви, намагаючись ефективніше захищатися від атак безпілотників, які часто атакують місто”, — йдеться у повідомленні.

У британській розвідці зазначили, що з початку вересня 2023 року російські системи протиповітряної оборони SA-22 навколо Москви розмішені на піднесених вежах і пандусах.

Аналітики нагадали, що після ударів по авіабазах Енгельс і Рязань у грудні 2022 року, Росія також розмістила SA-22 на дахах офіційних будівель у Москві.

“Це майже напевно дозволить системі виявляти та вражати цілі типу БПЛА. Проте, ймовірно, це також має на меті стати гучним запевненням громадськості в тому, що влада тримає загрозу під контролем”, — зазначили у британській розвідці.


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